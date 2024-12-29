Потерянное время: лишь каждый шестой онкопациент в нужный срок попадает к врачу

Большинство онкобольных россиян (80%) сталкиваются с задержками лечения. Только каждый шестой может попасть вовремя к онкологу после направления и каждый пятый своевременно начинает терапию, говорится в исследовании Межрегионального общественного движения «Движение против рака».
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