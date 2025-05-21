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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Чернышенко: Ямал укрепляет свои позиции как всероссийская спортивная площадка

Чернышенко: Ямал укрепляет свои позиции как всероссийская спортивная площадка

На Ямале регулярно занимаются спортом почти 300 тысяч человек от 3 до 80 лет. Помимо этого, округ все больше укрепляет свои позиции как всероссийская спортплощадка, принимая соревнования федерального уровня, отметил в беседе с Дмитрием Артюховым зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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