Чернышенко: Ямал укрепляет свои позиции как всероссийская спортивная площадка

На Ямале регулярно занимаются спортом почти 300 тысяч человек от 3 до 80 лет. Помимо этого, округ все больше укрепляет свои позиции как всероссийская спортплощадка, принимая соревнования федерального уровня, отметил в беседе с Дмитрием Артюховым зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.