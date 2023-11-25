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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швейцария намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 или 2034 года

«У нас есть потенциал, знания и поддержка населения для проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в соответствии с новой концепцией в 2030-е годы», – говорится на сайте швейцарского олимпийского комитета.

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