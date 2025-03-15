Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Евгений Кузнецов
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А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.

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