А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.
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