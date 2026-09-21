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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руседски о том, что Алькарас играет на выставочных турнирах: «Ему нужно быть более разборчивым и расставлять приоритеты»

Грег Руседски призвал Карлоса Алькараса не перегружать себя перед началом сезона. «Я считаю, что здоровье – самое ценное, поэтому нужно расставлять приоритеты и понимать, что для тебя важно.

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