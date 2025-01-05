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Саша Петров не устает восхищаться женой: «Мы больше года женаты, а чувства лишь усиливаются»

Саша Петров не устает восхищаться женой: «Мы больше года женаты, а чувства лишь усиливаются»

Александр Петров уже больше года состоит в браке с Викторией Антоновой. Сейчас пара ждет пополнения в семье.

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