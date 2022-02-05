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Дипломат Ульянов: исключения из санкций США может замедлить ядерную программу Ирана

Дипломат Ульянов: исключения из санкций США может замедлить ядерную программу Ирана

ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Twitter, что восстановление отмененных ранее исключений из санкций в отношении ядерной программы Ирана может замедлить иранскую ядерную программу.

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