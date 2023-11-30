Запрет на выезд и новые штрафы: какие ограничения будут введены в российских регионах с 1 декабря 2023 года Владислав ВислС приходом зимы наступает время новых ограничений и обязательств для всех россиян.
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