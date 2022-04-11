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В Хабаровском крае в рамках Всероссийской акции «Дети России» полицейские провели беседы со школьниками

В рамках Всероссийской межведомственной операции сотрудники ОМВД России по Вяземскому району организовали профилактические встречи с учащимися школ района.

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