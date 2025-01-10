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Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» занимаются устранением коммунальной аварии в районе УТДС

Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» занимаются устранением коммунальной аварии в районе УТДС

Сегодня утром на улице Лиственной образовалась лужа — смесь горячей воды и тающего снега. Чтобы выявить точное место протечки и устранить её причины, специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» перекрыли магистраль и сейчас откачивают воду.

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