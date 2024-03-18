Прорыв в синтезе проливает свет на загадку происхождения жизни

В новом исследовании, приближающем нас к разгадке космического происхождения жизни, ученым из Гавайского университета в Маноа удалось синтезировать молекулу, жизненно важную для метаболизма живых организмов, в условиях, имитирующих ледяные глубины космоса.
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