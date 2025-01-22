Какой комплектовщик заказов купить на склад - горизонтальный или вертикальный

По статистике 50% людей считают, что сборщик заказов – это такая профессия шутить. Статистики нет, но профессия есть и даже много подобных вакансий.
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