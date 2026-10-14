"Синергия": четверть студентов планируют поездку после зимней сессии

Отправиться в путешествие после зимней сессии собираются 24% опрошенных российских студентов. Еще 44% пока не определились, но хотели бы поехать, а 32% не планируют путешествие.
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