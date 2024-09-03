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Царьград

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США готовят новые ракеты для передачи Украине. Они имеют большую дальность поражения. Чем на это ответит Россия?

Как сообщает Reuters, США близки к заключению соглашения по передаче ракет большой дальности действия JASSM.

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