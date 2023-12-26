Петербуржцам рассказали об ограничениях общественного транспорта в Новый год

Это связано с праздничными мероприятиями и уличными гуляньями. В связи с уличными гуляньями, посвящёнными празднованию Нового года, в Петербурге вводятся временные ограничения в движении общественного транспорта.
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