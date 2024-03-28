На месте дома умершего чиновника епархия построит… Кремль

Ничего не понятно, но интересно? Нам тоже. Рассказываем по порядку.На месте "дачи Ахеджака" — особняка бывшего вице-губернатора Краснодарского края, от которого ныне не осталось и следа, — построят Кремль.
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