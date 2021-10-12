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Воронежские власти оценят, сколько воронежцев не планируют прививаться

Воронежские власти оценят, сколько воронежцев не планируют прививаться

Опрос о наличии QR-кода, подтвержающего вакцинацию от коронавируса или перенесение данной болезни, и о намерении получить его запустило правительство Воронежской области 11 октября в своем Telegram-канале.

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