МИД Франции вызвал посла Азербайджана из-за слов о неоколониализме

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о проблеме «неоколониализма» на заморских территориях Франции и Нидерландов стало причиной вызова азербайджанского посла в МИД Франции, говорится в коммюнике, опубликованном 19 ноября на сайте французского ведомства.