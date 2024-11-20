МИД Франции вызвал посла Азербайджана из-за слов о неоколониализме

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о проблеме «неоколониализма» на заморских территориях Франции и Нидерландов стало причиной вызова азербайджанского посла в МИД Франции, говорится в коммюнике, опубликованном 19 ноября на сайте французского ведомства.
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