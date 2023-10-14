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Какой церковный праздник отмечают 15 октября верующие, согласно православному календарю

Какой церковный праздник отмечают 15 октября верующие, согласно православному календарю

Какой церковный праздник отмечают 15 октября верующие, согласно православному календарю Алексей АприамовИзвестно, какое святое событие отмечают верующие православной церкви в России и других странах 15 октября 2023 года.

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