Какой церковный праздник отмечают 15 октября верующие, согласно православному календарю Алексей АприамовИзвестно, какое святое событие отмечают верующие православной церкви в России и других странах 15 октября 2023 года.
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