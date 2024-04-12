Петербуржцы ответили, хотят ли они получать образование в зрелом возрасте

Большинство сообщили, что это в их планы не входит «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, как жители Северной столицы относятся к продолжению обучения в университете в зрелом возрасте.