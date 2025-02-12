Пленный боец ВСУ Вальчук: занимавшихся отловом уклонистов отправляют на фронт

Многих людей, которые занимаются отловом уклонистов от службы в армии Украины, отправляют на фронт. Об этом заявил пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Вальчук, который был начальником группы конвоирования, передает ТАСС.
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