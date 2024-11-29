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Старейший швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери первого президента Узбекистана

Старейший швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери первого президента Узбекистана

После восьми лет расследования дела об отмывании денег швейцарскому банку предъявили обвинение.Один из старейших частных банков Швейцарии (Lombard Odier работает с 1796 года) обвинили в отмывании денег.

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