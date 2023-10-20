Компания Genesis раскрыла седан G70 2024 модельного года: модель получила значительное обновление

Компания Genesis представила долгожданный седан Genesis G70 2024 модельного года. Попрощайтесь со знакомым 2,0-литровым двигателем, так как машина получила более мощный 2,5-литровый силовой агрегат, который поднимет впечатления от вождения на совершенно новый уровень.