Компания Genesis раскрыла седан G70 2024 модельного года: модель получила значительное обновление

Компания Genesis представила долгожданный седан Genesis G70 2024 модельного года. Попрощайтесь со знакомым 2,0-литровым двигателем, так как машина получила более мощный 2,5-литровый силовой агрегат, который поднимет впечатления от вождения на совершенно новый уровень.
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