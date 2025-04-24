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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: артиллеристы за сутки уничтожили 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Минобороны РФ: артиллеристы за сутки уничтожили 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Также были ликвидированы три станции спутниковой связи Starlink Артиллеристы группировки «Запад» ликвидировали за сутки 10 минометных расчетов украинской армии, 42 пункта управления БПЛА, а также три станции спутниковой связи Starlink.

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