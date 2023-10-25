В России создали систему для определения качества воды смартфоном

Ученые из Саратовского государственного университета разработали тест-систему для оценки концентрации вредных веществ в составе воды, результаты работы был представлены на на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.
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