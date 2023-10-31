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Более 17 тысяч работников задействовали в уборке снега в Подмосковье с 27 октября

Более 17 тысяч работников задействовали в уборке снега в Подмосковье с 27 октября

В конце прошлой недели Подмосковье перешло в режим зимнего содержания дворов и улиц. В период с пятницы по понедельник для уборки снега задействовали более 17 тысяч работников, 892 трактора и 420 погрузчиков.

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