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Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истори

Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истори

Анализируя ситуацию, сложившуюся после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении России в формат G8, то есть превращении «Большой семерки» в «Большую восьмерку», очень желательно сразу же вынести за скобки все прогнозы о воскрешении былого формата переговоров на высшем уровне.

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