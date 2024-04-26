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Глава МИД Ван И: Китай не является виновником конфликта на Украине

Глава МИД Ван И: Китай не является виновником конфликта на Украине

Китайская Народная Республика не является виновником украинского конфликта и его стороной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства иностранных дел восточноазиатского государства Ван И.

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