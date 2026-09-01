🚆 11 сентября четыре пригородных поезда в Крыму изменят расписание Временно будут курсировать по новому графику поезда: № 6646/6645 Симферополь — Евпатория-Курорт, № 7202/7201 и № 7204/7203 Инкерман-1 — Евпатория-Курорт, № 7214/7213 Евпатория-Курорт — Инкерман-1, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.