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test mazurok

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🚆 11 сентября четыре пригородных поезда в Крыму изменят расписание Временно будут курсировать по новому графику поезда: № 6646/6645 Симферополь — Евпатория-Курорт, № 7202/7201 и № 7204/7203 Инкерман-1 — Евпатория-Курорт, № 7214/7213 Евпатория-Курорт — Инкерман-1, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

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