Заседание Совета по интеллектуальной собственности пройдет в декабре

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации пройдет в декабре, на нем участники обсудят опыт развития института руководителей, ответственных за вопросы интеллектуальной собственности.
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