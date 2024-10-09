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В Самаре потушили чердак концертного зала "Сигнал"

В Самаре потушили чердак концертного зала "Сигнал"

Подробности ЧП рассказали в региональном МЧС.Во вторник, 8 октября, поздно вечером, около 21:47, случилось ЧП – загорелось строение по адресу Лесная улица, дом 23, корпус 2, где располагался популярный концертный зал "Сигнал", на месте бывшего "Яр Бара".

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