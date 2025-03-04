Супер-прочный раствор для печи который не дает трещин своими руками

С помощью отопительно-варочной печи можно не только обогреть помещение, но и приготовить пищу. Однако сочетание таких материалов как кирпич, чугун и глина (цемент) с разными коэффициентами температурного расширения, приводит к растрескиванию обмазки и появлению щелей.