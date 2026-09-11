Нефть завершает неделю выше $100 впервые с мая

Нефть может завершить неделю выше $100 за баррель впервые с середины мая. 11 сентября ноябрьские фьючерсы на марку Brent стоили около $106 за баррель, WTI — около $101, причем оба сорта с начала недели прибавили более 10%, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АХ Пенсионерам грозя...
- ЗЖ Хазин назвал глав...
- Центробанк вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым