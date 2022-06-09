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09.06.22==2 дня пчелиный рой атаковал машину этой женщины. Открыв багажник, она поняла почему

09.06.22==2 дня пчелиный рой атаковал машину этой женщины. Открыв багажник, она поняла почему

Кэрол Ховарт из Великобритании, припарковав машину, отправилась за покупками. Вернувшись на парковку, она будто очутилась в фильме фэнтези: багажник ее автомобиля облепил пчелиный рой! Том Мосес наблюдал за произошедшим: "Незабываемое зрелище! Я проезжал мимо и вдруг увидел большую коричневую кляксу на машине, - рассказывал мужчина.

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