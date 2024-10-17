⏺В Бахчисарае начались выборы главы города 🗣Смотрите прямую трансляцию: https://crimea24tv.ru/broadcasting/ На вакантную должность претендуют два кандидата.
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⏺В Бахчисарае начались выборы главы города 🗣Смотрите прямую трансляцию: https://crimea24tv.ru/broadcasting/ На вакантную должность претендуют два кандидата.