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Девушка

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Как кожаная куртка стала символом чекистов: от шофёрского шика до революционного мифа

Как кожаная куртка стала символом чекистов: от шофёрского шика до революционного мифа

Когда сегодня вспоминают эпоху революции и Гражданской войны, перед глазами почти автоматически возникает одна и та же картина: человек в чёрной кожаной куртке, с маузером на боку и тяжёлым взглядом.

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