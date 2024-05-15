Белоусову поставлена задача подготовиться к войне с Западом

Следующую войну с Западом можно сделать «холодной» и экономически бессмысленной. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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