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Израиль и США выступили за продление перемирия с ХАМАС

Израиль и США выступили за продление перемирия с ХАМАС

Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом, по результатам которых израильский премьер назвал «прекрасной» возможность продление режима прекращения огня для освобождения всех заложников.

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