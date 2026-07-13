Армия России поразила два сухогруза в Одесской области, сообщает Минобороны РФ. «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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