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Татар-информ

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Армия России поразила два сухогруза в Одесской области

Армия России поразила два сухогруза в Одесской области

Армия России поразила два сухогруза в Одесской области, сообщает Минобороны РФ. «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

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