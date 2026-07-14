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Экономист Корнеев: запрет ввоза российской трески в Европу ударит по потребителю

Экономист Корнеев: запрет ввоза российской трески в Европу ударит по потребителю

Брюссель вновь оказался в санкционном тупике, и на этот раз одним из препятствий стала обычная рыба. Глава евродипломатии Кая Каллас выступила с неожиданным заявлением: она и представить не могла, что этот продукт способен настолько осложнить ключевые геополитические процессы.

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