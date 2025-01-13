Вице-губернатор Петербурга Разумишкин: ежедневно с улиц города вывозится до 30 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы работают в усиленном режиме В связи с рекордными снегопадами в выходные коммунальные службы работают в усиленном режиме — ежедневно с улиц города вывозится до 30 тысяч кубометров снега.
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