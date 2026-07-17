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Царьград

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Рынок пережил худший день с 2022 года

Рынок пережил худший день с 2022 года

Отечественный фондовый рынок завершил основную сессию 16 июля крупнейшим однодневным снижением почти за четыре годаИндекс Мосбиржи потерял 4,24% и закрылся на отметке 2022,27 пункта, которая стала минимальной с октября 2022 года.

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