В ЕК исключили случайное повреждение кабелей в Балтийском море

Вице-председатель Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что частые повреждения подводных кабелей в Балтийском море не могут быть случайными.
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