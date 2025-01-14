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В ЕК исключили случайное повреждение кабелей в Балтийском море

В ЕК исключили случайное повреждение кабелей в Балтийском море

Вице-председатель Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что частые повреждения подводных кабелей в Балтийском море не могут быть случайными.

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