Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет

Международная медиагруппа «Россия сегодня» празднует 9 декабря десятилетний юбилей. Она была создана по указу президента в 2013 году на базе «РИА Новости» и Государственной радиовещательной компании «Голос России».
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