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Калужские новости

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Калужский подрядчик пытается взыскать с Минприроды более 160 млн рублей

Калужский подрядчик пытается взыскать с Минприроды более 160 млн рублей

Скандально известная подрядная организация ООО «Сити Строй Групп» обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к региональному Минприроды о взыскании более 160 млн рублейСкандально известная подрядная организация ООО "Сити Строй Групп" обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к региональному Минприроды о взыскании более 160 млн рублей.

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