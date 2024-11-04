Калужский подрядчик пытается взыскать с Минприроды более 160 млн рублей

Скандально известная подрядная организация ООО «Сити Строй Групп» обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к региональному Минприроды о взыскании более 160 млн рублейСкандально известная подрядная организация ООО "Сити Строй Групп" обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к региональному Минприроды о взыскании более 160 млн рублей.