Полковник Матвийчук объяснил, зачем ВС РФ атакует морские порты в Одессе

Через Одессу и Одесскую область ведутся поставки в основном тяжелой техники и безэкипажных катеров для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому уничтожение портовой инфраструктуры снижает боеспособность армии противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.