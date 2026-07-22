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Аргументы и Факты

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Полковник Матвийчук объяснил, зачем ВС РФ атакует морские порты в Одессе

Полковник Матвийчук объяснил, зачем ВС РФ атакует морские порты в Одессе

Через Одессу и Одесскую область ведутся поставки в основном тяжелой техники и безэкипажных катеров для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому уничтожение портовой инфраструктуры снижает боеспособность армии противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.

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