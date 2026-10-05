Украинская партия исключила депутата, призвавшего к миру с Россией

Фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины приняла решение исключить из своего состава депутата Алексея Гончаренко.
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