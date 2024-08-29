Shot: Ирина Аллегрова берет за выступление на корпоративе 16,5 миллиона рублей

Певица Ирина Аллегрова стала самой дорогой российской звездой. Как выяснил Telegram-канал Shot, заказать выступление артистки на корпоративе стоит 16,5 миллиона рублей, при этом необходимо выполнить несколько условий певицы.
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