Молдавия не вышла на диалог с Приднестровьем после Съезда депутатов

После Съезда народных депутатов всех уровней, который прошел в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 28 февраля, не прошло ни одной встречи в формате «5+2», несмотря на то, что возобновление работы переговорного процесса было одним из ключевых требований Тирасполя, заявил «Известиям» в МИД ПМР.
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