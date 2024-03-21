Молдавия не вышла на диалог с Приднестровьем после Съезда депутатов

После Съезда народных депутатов всех уровней, который прошел в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 28 февраля, не прошло ни одной встречи в формате «5+2», несмотря на то, что возобновление работы переговорного процесса было одним из ключевых требований Тирасполя, заявил «Известиям» в МИД ПМР.