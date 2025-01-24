Полицейские Забайкальского края провели рабочую встречу с представителем Министерства общественной безопасности КНР

В Чите руководством Управления МВД России по Забайкальскому краю проведена рабочая встреча с представителем Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики при Генеральном консульстве Сюй Пэйшэном и представителем Генерального Консульства КНР в городе Хабаровске Чжан Кунем по вопросам сотрудничества между правоохранительными органами России и Китая в противодействии преступности.